Салоники, Греция, , 23:57 — REGNUM Преступную группу, занимавшуюся незаконной передачей детей на усыновление, а также оборотом донорских яйцеклеток и вербовкой суррогатных матерей, раскрыла полиция Греции. Об этом 25 сентября сообщил журналистам руководитель управления безопасности Салоников генерал-майор полиции Антониос Тзитзис на специально созванной пресс-конференции.

Операция по обезвреживанию банды прошла 23 сентября в различных районах Салоников. Её провели сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми в сотрудничестве с Управлением по защите несовершеннолетних в Салониках. Всего в оперативных мероприятиях участвовали 80 правоохранителей из управления безопасности Салоников и подразделений Европола.

Были арестованы 12 человек возрастом от 20 до 53 лет, уголовные дела возбуждены в отношении 66 человек. Тзитзис отметил высокую организованность банды, в которую входили юристы, педиатр, акушер-гинеколог и сотрудники частных клиник медицины вспомогательной репродукции.

В результате многомесячного расследования была выявлена вся преступная схема незаконного усыновления и оборота яйцеклеток. К настоящему времени раскрыто 22 случая незаконного усыновления детей и 24 случая, когда женщины были донорами яйцеклеток за вознаграждение.

Группа действовала с 2016 года и по 23 сентября, участники преступного сообщества организовывали перевозку женщин в качестве доноров для яйцеклеток и суррогатных матерей из Болгарии в Салоники. Также перевозили и беременных женщин из Болгарии для последующего усыновления их детей за деньги.

Доход от преступной деятельности у организации, по оценкам полиции, превысил 500 тыс. евро. В ходе обысков у членов организации были изъяты документы об усыновлении и суррогатном материнстве, бланки свидетельств о рождении, банковские книжки, документы о транзакциях и многое другое. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Тбилиси девяти граждан Грузии, гражданина Австралии и гражданина США по подозрению в торговле детьми и изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних.

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