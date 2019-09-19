Тбилиси, , 17:35 — REGNUM Девять жителей Грузии, гражданин США и гражданин Австралии задержаны в Тбилиси за торговлю несовершеннолетними и производство порнографических материалов с участием детей, сообщает 19 сентября МВД Грузии.

Следствие велось несколько месяцев совместно с полицескими США, Австралии и стран Европы.

Грузинские правоохранители отмечают, что среди задержанных есть родители и близкие родственники детей, втянутых в порнографические фотосессии.

В изготовлении порнографии использовались порядка десяти девочек в возрасте от восьми до 14 лет.

Преступникам грозит от 17 до 20 лет тюрьмы, а в случае выявления новых обстоятельств — бессрочное лишение свободы.

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