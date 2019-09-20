Хабаровск, , 10:40 — REGNUM Суд Центрального района Комсомольска-на-Амуре продлил арест директору сгоревшего в июле детского палаточного лагеря «Холдоми» Максиму Кузнецову. Он останется под стражей ещё месяц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Арестованные вместе с Максимом Кузнецовым собственник «Холдоми» Виталий Бурлаков и начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району ГУ МЧС в Хабаровском крае Эдуард Новгородцев пока остаются под стражей. По Эдуарду Новгородцеву суд рассматривает ходатайство адвокатов о смягчении меры пресечения 20 сентября, по Виталию Бурлакову ситуация пока прежняя.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Погибли четверо детей, 12 получили ожоги и отравления угарным газом. Расследование находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина, с его результатами ознакомится президент России Владимир Путин.