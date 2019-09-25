Адана, Турция, , 09:04 — REGNUM В турецкой провинции Адана совершено нападение на пути следования автобуса с полицейским спецназом. Об этом сообщается на сайте телеканала NTV.

При проезде полицейского автобуса в районе Юрегир сработало взрывное устройство. Сообщается, что бронированный служебный автомобиль и окружающие транспортные средства были повреждены в результате нападения.

По словам губернатора Адана Махмута Демирташа, несколько полицейских получили ранения. По информации телеканала, пять человек госпитализированы.

Напомним, 12 сентября стало известно, что в юго-восточной части Турции на дороге между городами Кулп и Муш взорвался микроавтобус. В результате теракта погибло четыре человека и ещё 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Власти провинции Диярбакыр обвинили во взрыве членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

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