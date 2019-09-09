Анкара, , 09:54 — REGNUM Военнослужащий Турции скончался от полученных ран в результате взрыва фугаса на юго-востоке страны в провинции Хяккари, об этом 9 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Предположительно, взрывное устройство было заложено курдскими повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК). Военный получил тяжелые ранения от которых скончался в госпитале.

Напомним, члены РПК сражаются с правительством Турции последние 30 лет, повстанцы мечтают о создании широкой автономии в рамках страны, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки.

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