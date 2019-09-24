Симферополь, , 19:00 — REGNUM Гражданин Украины приговорён Верховным судом Республики Крым к почти 12 годам лишения свободы за незаконную поставку наркотических веществ в Крым. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Севастопольской таможни.

Уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина Украины Севастопольской таможней. Мужчина был задержан в 2018 году на пункте пропуска «Джанкой» на российско-украинской границе сотрудниками таможни совместно с сотрудниками ФСБ.

В автомобиле у задержанного нашли наркотическое вещество марихуану общим весом 500 грамм, которое он перевёз через государственную границу РФ. В ходе следствия было установлено, что наркотики на постоянной основе перевозились гражданином Украины в Севастополь, где в дальнейшем распространялись.

Верховный суд Республики Крым признал гражданина Украины виновным, ему было назначено наказание в виде 11 лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

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