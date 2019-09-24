Чита, , 17:14 — REGNUM Водитель и три пассажира автомобиля «Жигули» задержаны сотрудниками полиции в Забайкальскому краю после изъятия из автомобиля 60 килограммов конопли. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в Дульдургинском районе возле села Токчин. Сотрудник полиции заметил автомобиль «Жигули» и попытался остановить его для проверки документов. Водитель не подчинился законным требованиям полицейского, продолжил движение и попытался скрыться.

После непродолжительного преследования автомобиль был задержан. Во время проверки документов сотрудник почувствовал резкий запах, похожий на запах конопли и вызвал следственно-оперативную группу.

При досмотре автомобиля были найдены несколько мешков с растительной массой, которая была изъята и отправлена на экспертизу. Экспертиза установила, что в изъятых мешках содержится наркосодержащее растение конопля. Общий вез изъятого составил 60 кг.

Водитель и пассажиры автомобиля были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй о незаконном приобретении, хранении и перевозке без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.

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