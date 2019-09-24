Омск, , 07:07 — REGNUM Житель Омска предстанет перед судом за жестокое убийство своего внука. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 сентября, в прокуратуре Омской области.

Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении 53-летнего мужчины принудительной меры медицинского характера.

По данным ведомства, в апреле 2019 года пьяный мужчина в доме в садовом товариществе взял своего маленького внука и бросил его в открытую раскалённую печь. Очевидец преступления вытащила ребёнка из печи и вызвала врачей. Но спасти малыша не удалось.

В прокуратуре уточнили, что мужчина страдал временным психическим расстройством из-за употребления алкоголя. У него были галлюцинации. В момент совершения преступления он был в невменяемом состоянии.

Злоумышленника арестовали. Уголовное дело будет направлено в Омский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, ребёнку, которого дед бросил в печь, было два года.

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