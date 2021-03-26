Ижевск, , 09:40 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 марта прививку от коронавируса сделали 42 046 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 29 221 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 169 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1037 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на указанную дату в Удмуртии провели 952 905 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4295 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2539 исследований.

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