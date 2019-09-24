Хабаровск, , 05:45 — REGNUM На территории Хабаровского края паводком уничтожен урожай на площади 24 тыс. гектаров, сообщает ИА REGNUM.

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Наводнение в основном нанесло ущерб урожаю в Бикинском, Вяземском, Амурском, Ульчском районах и в самом Хабаровске. На сегодняшний день сумма заявленного ущерба составляет 178 млн рублей — соответствующие документы уже оформили 39 хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, общий ущерб, который нанесло наводнение аграриям Дальнего Востока, превысил 5 млрд рублей, подсчёт и оценка ущерба продолжаются.