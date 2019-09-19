Владивосток, , 07:45 — REGNUM В Министерстве сельского хозяйства РФ оценили ущерб аграриев на Дальнем Востоке от летних дождей и паводков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за обильных дождей в Приамурье, ЕАО, Приморье и Хабаровском крае в июле — августе были введены режимы ЧС.

Специалисты Минсельхоза предварительно оценили потери агропромышленников Дальнего Востока.

«Общий ущерб может составить почти 5 млрд рублей. Мы должны приложить все усилия для максимально быстрого восстановления всего агропромышленного комплекса пострадавших регионов», — сообщил первый замминистра Джамбулат Хатуов в ходе селекторного совещания по вопросам ликвидации последствий наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме сотни затопленных домов в дальневосточных регионах, сильно пострадали и сельхозпроизводители, фермеры и личные подворья жителей населённых пунктов. До сих пор идёт откачка воды и просушка домов.