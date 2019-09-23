Горно-Алтайск, , 11:14 — REGNUM Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР, тело девочки 2019 года рождения было найдено в одном из домов Горно-Алтайска.

«На момент произошедшего в квартире с ребёнком была мать, находившаяся в алкогольном опьянении, которая спала рядом с девочкой. Причина смерти ребёнка — аспирация пищевыми массами», — отметили в СКР.

Дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время следователи расследуют причинно-следственную связи между поведением матери и смертью ребёнка. Они изучат условия проживания девочки, узнают, находилась ли женщина на учете в органах системы профилактики, как часто проводились проверки соответствующими органами условий, в которых живет ребенок.

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