Барнаул, , 14:05 — REGNUM

В Алтайском крае вынесен приговор злоумышленнику, который в конце 2018 года, оставшись наедине дома с 11-месячным сыном своей сожительницы, нанес ребенку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика. Подробности трагедии, произошедшей в одном из сел Хабарского района, корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 9 июля, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В ходе расследования уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), выяснилось, что мотивом совершения тяжкого преступления явилось то, что ребенок плакал. Это раздражало мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи также выяснили, что истязатель лишь летом 2018 года освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за преступления имущественного характера, и что после отсидки он нигде не работал, злоупотреблял спиртным и очень плохо относился к детям сожительницы. Суд назначил осужденному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошёл 13 июля 2018 года на территории СНТ «Колокольчик» в Иркутской области. Мать оставила годовалого малыша со свекровью, после чего уехала со старшим ребенком в Иркутск. Вернувшись, женщина обнаружила сына лежащим на придомовой территории с телесными повреждениями. Мальчик был срочно госпитализирован с многочисленными ранами в больницу. В ходе разбирательства выяснилось, что в момент совершения истязаний свекровь находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.

Читайте также: В Приангарье бабушка чуть не забила до смерти своего годовалого внука

Ещё один шокирующий случай жестокого обращения с маленьким ребёнком произошёл весной 2019 года в Омской области. По версии следствия, 53-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отобрал находившегося на руках у супруги внука и затолкал в горящую печь.

Читайте также: В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь