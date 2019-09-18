Барун-Хемчикский район, , 09:03 — REGNUM Вечером 16 сентября в Барун-Хемчикский межрайонный медицинский центр Тувы поступила годовалая девочка с термическим ожогом в области лица и груди. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Сотрудники полиции установили, что причиной стал несчастный случай, который произошёл, когда ребёнок с матерью были в гостях у знакомых.

«В ходе распития спиртных напитков между супругами, проживающими в указанном доме, возникла ссора. Мужчина схватил кастрюлю с кипящей водой и бросил её в сторону супруги, рядом с которой находился ребёнок», — отметили в ведомстве.

В отношении матери пострадавшей девочки был составлен протокол о неисполнении родителем своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. При этом в МВД призвали взрослым быть бдительными по отношению к детям, чтобы избежать подобных случаев.

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