Улаганский район, 23 сентября 2019, 08:54 — REGNUM На территории Республики Алтай произошло очередное землетрясение. Как сообщили ИА REGNUM в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмособытия составила 4,3.
Землетрясение произошло в 7:35 утра 21 сентября возле посёлка Акташ. Именно в этом районе 13 сентября зарегистрировали два сильных толчка магнитудой 5,3 и 5,1.
Как сообщало ИА REGNUM, жертв и разрушений тогда не было, однако колебания почувствовали даже в Новосибирской области.
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