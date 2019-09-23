Улаганский район, , 08:54 — REGNUM На территории Республики Алтай произошло очередное землетрясение. Как сообщили ИА REGNUM в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмособытия составила 4,3.

Землетрясение произошло в 7:35 утра 21 сентября возле посёлка Акташ. Именно в этом районе 13 сентября зарегистрировали два сильных толчка магнитудой 5,3 и 5,1.

Как сообщало ИА REGNUM, жертв и разрушений тогда не было, однако колебания почувствовали даже в Новосибирской области.

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