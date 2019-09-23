Степанакерт, , 07:39 — REGNUM С огнестрельным ранением доставлен в больницу военнослужащий армии Нагорного Карабаха Айк Хачатрян. Об этом 23 сентября сообщается на сайте криминальной хроники Shamshyan.com.

По данным портала, чрезвычайная ситуациия произошла на одной из боевых позиций на северо-востоке Нагорного Карабаха. Военнослужащий был немедленно доставлен в военный госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.

Айк Хачатрян был призван несколько месяцев назад. Житель Норагюхского района Нагорного Карабаха. Отмечается, что у военнослужащего были проблемы со зрением.

Напомним, 1 июня военнослужащий срочной службы погиб в Нагорном Карабахе от выстрела со стороны Азербайджана.

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