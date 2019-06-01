Призыв посредников не помог: 19-летний солдат погиб в Карабахе

Степанакерт, , 13:16 — REGNUM Военнослужащий срочной службы погиб в Нагорном Карабахе от выстрела со стороны Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

«1 июня в районе 07.30 в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Сипан Сержили Мелконян 2000 года рождения, проходящий срочную службу в одной из воинских частей Армии обороны в юго-восточном направлении (Мартуни)», — говорится в сообщении.

Для установления подробностей инцидента ведется следствие.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которые находились в регионе 27−30 мая, выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшего обострения ситуации.