Суббота, 1 Июня 2019 года
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Призыв посредников не помог: 19-летний солдат погиб в Карабахе

Политика

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выразили призвали стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшего обострения ситуации

Призыв посредников не помог: 19-летний солдат погиб в Карабахе
Иллюстрация:  newsarmenia.am

Степанакерт, 1 июня 2019, 13:16 — REGNUM  Военнослужащий срочной службы погиб в Нагорном Карабахе от выстрела со стороны Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

«1 июня в районе 07.30 в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Сипан Сержили Мелконян 2000 года рождения, проходящий срочную службу в одной из воинских частей Армии обороны в юго-восточном направлении (Мартуни)», — говорится в сообщении.

Для установления подробностей инцидента ведется следствие.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которые находились в регионе 27−30 мая, выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшего обострения ситуации.

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Нагорно-карабахский конфликт
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