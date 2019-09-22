Тирана, , 15:01 — REGNUM 297 подземных толчков зафиксировали сейсмологи в Албании за минувшие сутки. Об этом 22 сентября сообщает северомакедонское информационное агентство MIA.

Первые, самые сильные точки, магнитудой 5,8 были зарегистрированы на территории Албании во второй половине дня 21 сентября. В ночь на 22 сентября, по данным специалистов, произошло 87 подземных толчков.

Больше всего от землетрясений пострадали город Дуррес, расположенный на побережье Адриатического моря, населенные пункты Поградец, Фиери, ряд городов в юго-западной части Северной Македонии, а также столица Албании Тирана. Жители Тираны и Дурреса провели ночь либо на улице либо в специально организованных убежищах.

В ряде населённых пунктов возникли перебои с электроэнергией и мобильной связью. Повреждены 187 объектов инфраструктуры. В полную боевую готовность приведена полиция Албании.

Как сообщили специалисты-сейсмологи, угроза подземных толчков слабой магнитуды сохранится на протяжении нескольких недель.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,8, которое произошло на территории Албании в ночь на 22 сентября. Из-за серии землетрясений в стране пострадали не менее 68 человек.

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