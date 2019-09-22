Тирана, , 05:54 — REGNUM Новые колебания земной поверхности магнитудой 4,8 на территории Албании произошли в 00:07 (по местному времени) 22 сентября, передает BHRT.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 34 км от столицы Албании города Тираны, очаг залегал на глубине 10 км. Это уже пятое сейсмособытие в республике за последние сутки.

По последним данным, в результате серии землетрясений в Албании, два из которых были наиболее разрушительными, пострадали по меньшей мере 68 человек. Кроме того, значительный ущерб был причинен инфраструктуре.

Ранее стало известно о том, что премьер-министра Албании Эди Рама провел экстренную встречу с министрами страны. Кроме того, глава правительства отменил визит в США.

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