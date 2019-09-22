Донецк, , 10:44 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками 14 раз за прошедшие сутки. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Территория ДНР обстреливалась украинскими войсками с помощью миномётов калибра 120 мм, вооружения БМП/БТР, гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

Под обстрел попали следующие районы и населённые пункты: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (терминал), Старомихайловка, Александровка, Куликово, Ленинское.

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Общее количество выпущенных украинскими боевиками по территории ДНР боеприпасов составило 93 единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 случаях нарушения режима перемирия украинскими военнослужащими в ДНР. В результате обстрелов были повреждены два жилых дома.

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