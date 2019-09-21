Донецк, , 10:50 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен войсками Киева 23 раза за истекшие сутки. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, украинские войска вели огонь по территории ДНР с применением миномётов калибром 120 мм и 82 мм, гранатомётов, вооружения БМП/БТР, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. При обстрелах было использовано 139 единиц боеприпасов.

Под обстрел киевских боевиков попали населённые пункты Горловка (посёлок шахты 6/7), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (терминал), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Григоровка, Новая Марьевка, Белая Каменка, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Саханка.

В результате обстрелов повреждения получили два жилых дома в посёлке Старомихайловка. Жертв и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 17 случаях нарушения «режима тишины» войсками Украины. По территории ДНР было выпущено 88 единиц боеприпасов.

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