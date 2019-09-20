Находка, Приморский край, , 10:38 — REGNUM В Приморском городе Находка из больницы выписаны пострадавшие при взрыве гранаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Оба пострадавших были доставлены в медучреждение в крайне тяжелом состоянии — у них были осколочные ранения и переломы ног, причинённые взрывом ручной гранаты, которую привёл в действие один из участников застолья.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве гранаты в квартире одного из многоэтажных домов в Находке погибло два человека, ещё двое получили ранения.