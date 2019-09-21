Москва, , 11:29 — REGNUM Столкновение пяти автомобилей произошло на юго-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

ДТП произошло около 09:00 на Волгоградском проспекте. Столкнулись пять легковых автомобилей.

В результате аварии жертв и пострадавших нет. В районе аварии наблюдалось затруднение движения, в настоящий момент дорожная ситуация стабилизирована, затора нет.

Представители правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем и одном погибшем в результате ДТП под Новосибирском.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП под Новосибирском один человек погиб, ещё один пострадал