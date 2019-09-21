Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 06:25 (02:25 мск) на 81-м километре трассы Р-256 в Искитимском районе. Произошло лобовое столкновение автомобилей «УАЗ Патриот» и седана ВАЗ-2107.

В результате ДТП погиб пассажир ВАЗ-2107, мужчина 1972 года рождения, он скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель ВАЗ-2107, мужчина 1988 года рождения, получил травмы.

По предварительной информации, водитель «УАЗ Патриота» выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с ВАЗ-2107. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух легковых иномарок в городе Екатеринбурге. По словам очевидцев, женщина-водитель одной из иномарок находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пострадал один человек.

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