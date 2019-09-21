Краснодар, , 09:26 — REGNUM Катер с тремя людьми был найден спасателями в Азовском море, люди на борту судна не пострадали. об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Азовское море Иван Шилов © ИА REGNUM

Катер с тремя рабочими судоремонтного предприятия утром 21 сентября унесло в море в Приморск-Ахтарском районе Краснодарского края после поломки.

Были организованы поисково-спасательные мероприятия, в результате которых судно с людьми было найдено в течение часа.

Все три человека на борту катера не пострадали. По словам спасённых, у катера что-то произошло с мотором, он заглох и судно стало уносить в море.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении в розыск владельца катера «Атолл», затонувшего возле посёлка Джубга Туапсинского района в начале июля. В результате крушения судна погибли две женщины. Подозреваемым по делу стал владелец катера.

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