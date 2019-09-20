Краснодар, , 09:40 — REGNUM Собственник катера «Атолл», перевернувшегося и затонувшего в море у поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края в начале июля, объявлен в розыск, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД ЮФО.

Как уточнили в пресс-службе, 19 августа при проведении следственных действий подозреваемый «покинул кабинет следователя Краснодарского СОТ ЮСУТ СК России и скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в 200 метрах от берега пляжа поселка Джубга Туапсинского района опрокинулся катер, в результате погибли две женщины. Тогда выяснилось, что катер был перегружен в несколько раз — вместо 12 человек на нём находились 55. Подозреваемым по делу стал владелец катера, а также судоводитель.