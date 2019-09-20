Солт-Лейк-Сити, США, , 22:54 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в американском штате Юта. Об этом 20 сентября сообщает газета Salt Lake Tribune.

Авария произошла на горной дороге на территории национального парка Брайс-Каньон (Bryce Canyon National Park). По предварительной информации, автобус с туристами из Китая по неизвестной пока причине съехал с дороги.

В автобусе было 35 человек. Известно о четырёх погибших и как минимум 12 пострадавших. Очевидцы аварии утверждают, что кроме автобуса в момент аварии на шоссе не было других автомобилей.

В район аварии направлено несколько групп спасателей и вертолёты медицинской службы. Часть шоссе в районе ДТП перекрыта.

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