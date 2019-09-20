Москва, , 21:57 — REGNUM Полиция задержала водителя автомобиля, сбившего ребёнка в московском районе Войковский и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В Госавтоинспекции уточнили, что ребёнок находился на велосипеде. В результате инцидента велосипед получил механические повреждения, сам ребёнок при этом не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, авария произошла сегодня вечером в районе дома №1А по улице Нарвская. После инцидента полиция разыскивала водителя, покинувшего место ДТП.

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