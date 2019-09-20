Краснодар, , 19:20 — REGNUM Уголовное дело возбуждено правоохранителями в городе Краснодаре в отношении мужчины, задержанного по подозрению в стрельбе. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, на улице Восточно-Кругликовская в городе Краснодаре местный житель произвёл не менее пяти выстрелов в воздух из своего автомобиля. На месте происшествия следователями были обнаружены и изъяты четыре стреляные гильзы.

На задержанного по подозрении в стрельбе мужчину было составлено пять административных протоколов за пять неоплаченных штрафов за превышение скорости. В его автомобиле сотрудниками полиции был обнаружен пистолет. Сам подозреваемый вину признал.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Москве водителя, подозреваемого в стрельбе во время дорожного конфликта на Варшавском шоссе. В результате стрельбы пострадал один человек.

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