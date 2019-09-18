Москва, , 20:37 — REGNUM 32-летний житель Москвы был задержан полицией по подозрению в стрельбе во время дорожного конфликта на Варшавском шоссе. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД города Москвы.

Информация о стрельбе поступила в дежурную часть территориального отдела полиции от женщины, которая сообщила, что неизвестный водитель выстрелил её знакомому в шею во время дорожного конфликта. Сам инцидент попал на видеокамеру, установленную на Варшавском шоссе.

На видеозаписи можно наблюдать, как мужчина подбегает к водителю автомобиля, а тот через открытое окно стреляет в него и уезжает. Пострадавший был госпитализирован.

Подозреваемый был задержан в Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. У задержанного был изъят предмет, похожий на травматическое оружие. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе возле станции метро «Тимирязевская» в Москве, которую открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы пострадали два человека, они госпитализированы. Стрелявший разыскивается.

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