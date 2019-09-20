Ханой, , 17:36 — REGNUM Гражданин России Игорь Гаврилов экстрадирован в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН РФ из Вьетнама в Россию в связи с обвинением в незаконном обороте наркотиков. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба МВД России.

В декабре 2016 года в доме, где проживал Гаврилов, в ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено несколько видов наркотических веществ. В связи с этим было открыто уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере.

В отношении Гаврилова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, выехав за границу.

Были предприняты меры по розыску и задержанию подозреваемого. Разыскиваемого задержали на территории Социалистической Республики Вьетнам и при содействии зарубежных коллег был экстрадирован сотрудниками правоохранительных органов в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о судебном заседании, которое проходит в Австралии по делу 27-летней модели из Литвы Джониты Рагайсите, которая обвиняется в хранении наркотиков.

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