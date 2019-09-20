Мельбурн, Австралия, , 16:33 — REGNUM 20 сентября в Мельбурне (Австралия) проходит судебное заседание по делу 27-летней модели из Литвы Джониты Рагайсите. Об этом сообщает агентство Australian Associated Press.

Рагайсите приехала в Австралию по студенческой визе в 2013 году и начала встречаться с бодибилдером Джемре Волканом в 2016 году. Метамфетамин был найден в сумочке Рагайсите, оставленной ею в квартире в Докландсе (пригород Мельбурна), во время обыска в 2017 году.

Волкан был заключен в тюрьму в прошлом году за торговлю наркотиками и их хранение после того, как полиция обнаружила целую «пещеру Аладдина» наркотиков в его квартире.

На предварительном слушании в пятницу, 20 сентября, в суде сообщили, что у подозреваемой также был найден метамфетамин.

«Офицер произвел досмотр сумки… Chanel и, открыв молнию, обнаружил метамфетамин», — сообщил прокурор Ричард Пирри.

Адвокат защиты Меган Кейси сказала, что ее клиентка «забыла, что он (наркотик) у нее в сумочке» и что это случилось «непреднамеренно».

Слушание дела продолжается.