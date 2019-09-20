Оттава, , 09:18 — REGNUM Частое использование средств фумигации могло стать причиной недомогания канадских дипломатов на Кубе, а не предполагаемые акустические атаки. К такому выводу пришли сотрудники канадского Университета Далхаузи, сообщает портал Cubadebate.

По мнению ученых, нельзя однозначно говорить о звуковом характере воздействия на мозг пострадавших. Инциденты произошли в период, когда на Кубе усилилась активность вируса Зика. Результаты их исследования свидетельствуют, что сотрудники канадского посольства могли в пять раз чаще применять ядовитые для комаров средства, так как хотели избежать распространения вируса.

В кубинском минздраве заявили, что средства фумигации соответствуют всем стандартам безопасности, однако согласились подробнее рассмотреть эту проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в посольстве Канады в Гаване он некоего воздействия пострадали 27 человек — дипломаты и их родственники. Они утверждали, что стали жертвами акустических атак. Те же симптомы — носовые кровотечения, головные боли и головокружения — наблюдались у дипломатов из США.

Читайте также: На Кубе прокомментировали решение Канады сократить дипмиссию в Гаване

А также: Таинственная болезнь на Кубе: пострадал еще один канадский дипломат