На Кубе прокомментировали решение Канады сократить дипмиссию в Гаване

Гавана, , 08:50 — REGNUM Куба понимает обязательства властей Оттавы защищать своих дипломатических сотрудников в любой точке мира, однако считает, что намерение властей Канады сократить численность дипломатического персонала на Кубе после заявлений об «акустических атаках» не способствует налаживанию диалога между странами. Такое мнение выразила посол Кубы в Канаде Хосефина Видаль в распространённом сегодня, 31 января, коммюнике, сообщает агентство Prensa Latina.

«Куба пытается найти ответы на вопросы о здоровье дипломатов», — заверила дипломат, подчеркнув, что намерение канадской стороны по сокращению численности дипломатического персонала этому способствовать не будет, но «негативно повлияет на отношения стран».

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При этом, по её словам, после сообщения посольства Канады о первом случае «странного заболевания» дипломата Куба предложила сотрудничать и работать вместе с многочисленными правительственными учреждениями Канады. В ходе обменов информацией между сторонами стало ясно, «что нет никаких доказательств того, что эти симптомы стали результатом постоянного пребывания на Кубе пострадавших дипломатов».

Дипломат подчеркнула, что такое поведение со стороны Канады благоприятствует тем, кто в Соединённых Штатах использует эту ситуацию для нападок на Кубу.

«Хорошо известно, что некоторые люди, занимающие высокие посты в администрации США, прилагают большие усилия для создания атмосферы двусторонней напряженности, целью которой является выставить нашу страну в качестве угрозы», — заявила Хосефина Видаль.

Несмотря на это, отметила посол, Куба по-прежнему настроена на поддержание двусторонних отношений и укрепление связей с Канадой.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада решила сократить дипломатический состав посольства на Кубе в два раза после очередного случая «странного» заболевания ещё у одного дипломата. На сегодня общее число заболевших составило 14. Дипломаты жалуются на головокружение, головные боли, проблемы, связанные с неспособностью концентрировать внимание.

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