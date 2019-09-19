Санкт-Петербург, , 23:16 — REGNUM Один человек погиб, один получил серьёзные травмы при столкновении «Газели» с припаркованной фурой в Санкт-Петербурге. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на Кубинской улице в Московском районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Газель», не справившись с управлением, врезался в припаркованную фуру Scania с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте от полученных травм, его пассажир был госпитализирован с тяжёлыми травмами. В салоне фуры и рядом с ней в момент столкновения никого не было.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии с пассажирским автобусом в Новой Москве, в результате которой пострадали 11 человек.

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