Санкт-Петербург, 19 сентября 2019, 23:16 — REGNUM Один человек погиб, один получил серьёзные травмы при столкновении «Газели» с припаркованной фурой в Санкт-Петербурге. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло на Кубинской улице в Московском районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Газель», не справившись с управлением, врезался в припаркованную фуру Scania с полуприцепом.
В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте от полученных травм, его пассажир был госпитализирован с тяжёлыми травмами. В салоне фуры и рядом с ней в момент столкновения никого не было.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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