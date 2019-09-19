Москва, , 21:48 — REGNUM По меньшей мере 11 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса вечером 19 сентября в Новой Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, авария произошла на 56-м километре Киевского шоссе в районе посёлка Рассудово. Автобус марки Isuzu, следовавший из Апрелевки в сторону Наро-Фоминска, съехал в кювет.

По предварительным данным, в салоне автобуса находились 15 человек. «В результате ДТП травмы получили 11 человек, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник агентства.

На месте аварии в настоящее время работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.