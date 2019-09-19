Бишкек, , 14:33 — REGNUM В Киргизии милиционеры задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже денег у туристов из России. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ведомстве отмечают, что в ходе проверки установлено, что подозреваемые не являются сотрудниками госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в милицию обратились граждане России, которых неподалеку от столицы Киргизии остановили двое неизвестных мужчин, представившихся сотрудниками киргизстанских спецслужб.

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