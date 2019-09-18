Бишкек, 18 сентября 2019, 20:42 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии разыскивают неизвестных, которые, представившись сотрудниками госкомитета нацбезопасности республики, ограбили российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По данным следствия, преступники остановили в селе Ивановка машину, в которой ехали граждане России, и, заявив о том, что они являются сотрудниками местных спецслужб, потребовали предъявить документы и представить к досмотру сумки.
При этом они незаметно вытащили 10 тысяч рублей, а затем скрылись в неизвестном направлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранительные органы выяснили, что совершившие это преступление лица в ГКНБ не работают.
В ведомстве отмечают, что расследование дела об ограблении туристов из России находится на контроле у руководства регионального управления внутренних дел.