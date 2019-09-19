История вопроса

Паводок - ежегодное явление, происходящее в результате таяния снега, ливней, что ведёт к поднятию уровня воды в реках. Паводок наносит большой ущерб некоторым территориям, для минимизации которого в регионах заранее прогнозируют потенциальную зону затопления.