Москва, , 22:09 — REGNUM Столкновение пяти автотранспортных средств произошло в районе съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на северо-западе Москвы. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба УГИБДД по Москве.

ДТП произошло около 21:00 мск на пересечении МКАД с улицей Свободы. Столкнулись четыре легковых автомобиля и рейсовый автобус, зарегистрированный в Московской области.

В результате аварии никто не пострадал. Движение в районе ДТП затруднено.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Белгороде, где легковой автомобиль слетел с кольцевой развязки и повредил пять припаркованных машин. В результате ДТП никто не пострадал.

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