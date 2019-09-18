Белгород, , 11:26 — REGNUM «Летающая» иномарка в Белгороде повредила несколько автомобилей. Инцидент произошёл около полуночи 18 сентября в районе дома №22 по улице Макаренко, сообщили 18 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль вылетел на перекрёсток с кольцевым движением. Иномарка задела бордюрный камень, перелетела через развязку и врезалась в машины, припаркованные на стоянке возле жилого дома. «Летающая» иномарка пролетела около 50 метров и приземлилась на парковку, полную машин. В результате аварии различные повреждения получили пять автомобилей — у одной из них полностью снесена крыша. В ДТП никто не пострадал.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования у водителя автомобиля Renault установлено алкогольное опьянение. В отношении него составлен административный протокол.