Обварилась кипятком: в Югре погибла полуторагодовалая девочка

Мегион, Югра, , 16:42 — REGNUM В Мегионе (ХМАО) на полуторагодовалую девочку упал чайник с кипятком. Ребёнок погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что 15 ноября 2018 года девочка была на кухне вместе с матерью. Когда женщина мыла посуду, ребёнок подошёл к столу, на котором стоял чайник с кипятком. Девочка потянула ящик стола на себя и на неё опрокинулся чайник. Ребёнка экстренно госпитализировали с многочисленными ожогами. Врачи боролись за жизнь ребёнка несколько дней, но спасти девочку не удалось.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства трагедии. Семья, где воспитывалась девочка, ранее на учёте в органах системы профилактики не стояла.

«Факты травмирования и гибели малолетних детей в бытовых условиях в автономном округе регистрируются ежегодно. Таким трагедиям способствуют как детские психологические особенности: их любознательность, подвижность, отсутствие чувства опасности, так и недостаточный родительский контроль — многие происшествия происходят именно из-за недосмотра взрослых», — отмечают в СУ СКР по ХМАО.

Следственное управление совместно с уполномоченным по правам ребенка в Югре в 2018 году разработали памятку «Потенциально опасные ситуации для детей в быту», в которой отражены реальные примеры из следственной практики за прошедшие пять лет. Следователи акцентируют внимание на том, что мотивацией к созданию для детей безопасных бытовых условий должна быть не угроза наказания, а любовь к своим детям и чувство ответственности за них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в Тюмени погиб шестимесячный ребёнок, на которого упал вскипевший чайник. Мать ребёнка вышла из комнаты, по её словам, лишь на минуту.

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