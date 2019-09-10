Междуреченск, Кемеровская область, , 14:15 — REGNUM Врач Междуреченской городской больницы Ирина Дутова рассказала 10 сентября «Известиям», в каком состоянии находятся первоклассники, на которых упал термопот с кипятком.

Со слов медика, всех четверых детей, доставили в больницу бригады скорой помощи. Одну девочку после осмотра отправили на амбулаторное лечение, двух ребят положили в травматологическое отделение, а один ребенок находится в отделении реанимации. Ирина Дутова отметила, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие произошло 10 сентября в школьной столовой. Кто-то из детей повис на перекладине оборудования, на котором стоял термопот. В результате опрокидывания стола ошпарило кипятком четырех первоклассников.

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