Хабаровск, , 17:52 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе доклада президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе с ликвидацией последствий паводка, подчеркнул важнейшую проблему — после наводнения 2013 года люди на некоторых территориях получили выплаты на новое жильё, но оставили за собой участки и непригодные дома, продолжают там жить. Это создаёт проблемы при подходе большой воды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Фургал попросил у главы государства поддержки в решении этого вопроса: расселённые дома в зоне подтопления вместе с непригодными домами должны переходить в собственность субъекта Федерации, в них не должны оставаться люди. Это необходимо узаконить, чтобы не допустить гибели людей и лишних затрат в ходе противопаводковых и спасательных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл совещание в кризисном центре МЧС по вопросам ликвидации последствий паводка в ДФО.