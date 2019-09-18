Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM Молодая женщина с двумя малолетними детьми разыскивается правоохранительными органами в Ростовской области. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Заявление о пропаже 25-летней женщины с мальчиком четырёх лет и девочкой трёх лет поступило от её родственников в городе Батайске. Родственники обратились в полицию 17 сентября после того, как мать с детьми не вернулись с прогулки.

В настоящее время пропавшая и её дети объявлены в областной розыск. Организованы разыскные мероприятия.

Сотрудники полиции обратились к гражданам с призывом сообщать любую информацию о пропавших в ближайшее отделение полиции, либо по телефону 102.

Ранее ИА REGNUM сообщало о детях, найденных в Туве после почти суток поисков. Брат и сестра трёх и семи лет заблудились, возвращаясь домой от родственницы. Дети успели пройти за ночь 18 километров, прежде, чем их обнаружили.

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