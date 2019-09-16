Кызыл, , 13:05 — REGNUM В Туве нашли двух детей, пропавших 14 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, брат с сестрой трёх и семи лет пропали в селе Кызыл-Мажалык, куда их привёз дед.

Он высадил детей у дома родственницы, после чего поехал в расположенный неподалёку гараж чинить машину. Чуть позже родственница обнаружила пропажу детей, и вместе с дедом они бросились на поиски.

«С данного момента они начали искать своих внуков по всему Кызыл-Мажалыку. Поиски не принесли положительного результата, тогда он позвонил и сообщил в полицию. Поиски продолжились до наступления следующего утра», — отметили в МЧС.

Дети были найдены лишь на следующий день около 9 часов утра на дороге Аксы-Барлык — Кызыл-Мажалык. По их словам, они заблудились и решили возвращаться в родную деревню.

«Они проделали путь около 18 километров, до того как их удалось найти. К счастью они знали направление родной деревни», — добавили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Омской области трёхлетний ребёнок потерялся, пока родители собирали ягоды в лесу. Они оставили сына на 15 минут, а когда вернулись, то не смогли его отыскать самостоятельно. В поисках приняли участие около 700 человек. Мальчика нашли спустя двое суток в тайге.

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