Анталья, Турция, , 19:20 — REGNUM Пожилой турист из России скончался на курорте Серик в турецкой провинции Анталье. Об этом сообщает 17 сентября газета Haberturk.

По информации издания, инцидент произошёл накануне вечером. 65-летний мужчина внезапно потерял сознание в гостиничном номере. Его супруга обратилась к руководству отеля, прибывшие по вызову медики констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, смерть российского гражданина наступила в результате сердечного приступа. Сообщается, что тело мужчины отправлено в Институт судебной медицины Антальи для установления точной причины смерти.

Как передавало ИА REGNUM, накануне турист из России 2001 года рождения погиб в Анталье во время занятия парасейлингом — полёта с парашютом за катером. По данному факту турецкими правоохранителями начато расследование, в рамках которого арестованы два гражданина Турции.

Напомним, на минувшей неделе посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что с начала текущего года на турецких курортах скончались уже около 90 российских туристов. Данную статистику посол связал с ростом туристического потока из России.

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