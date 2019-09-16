Анталья, Турция, , 18:18 — REGNUM Российский турист погиб на турецком курорте в Анталье, сообщает 16 сентября ТАСС со ссылкой на генконсульство.

Парашют dimitrisvetsikas1969

По информации дипломатов, молодой человек 2001 года рождения умер от травм, полученных во время полёта на парашюте за катером. Данный вид развлечений также известен как парасейлинг.

Несмотря на усилия местных врачей, молодой человек скончался от тяжёлых травм. Кроме того, мать погибшего также пострадала и до 15 сентября находилась в больнице.

Турецкая сторона проводит расследование происшествия, арестованы два гражданина Турции, причастные к трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастные случаи с российскими туристами на территории Турции происходят всё чаще. Одной из причин этого может быть слабый контроль местных властей за увеселительными аттракционами на воде и в горах.

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