* запрещённая в России организация

Донецк, , 14:36 — REGNUM Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шантажом и угрозами вымогают деньги у населения Зайцево и Артёмовска, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Националисты сосредоточили усилия на получении финансовой прибыли через запугивание мирных жителей и обвинении их в сотрудничестве с народной милицией ДНР», — рассказали в пресс-службе.

В народной милиции отметили, что боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также требуют у родственников откуп за своих близких.

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что украинские неонацисты под угрозой расправы украли на автозаправочной станции под Мариуполем более шести тонн бензина и дизельного топлива.

Читайте также: Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грабят мирное население Донбасса — Безсонов

«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.