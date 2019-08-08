Донецк, 8 августа 2019, 16:31 — REGNUM
Члены неонацистского бандформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грабят мирных жителей подконтрольной им территории Донбасса, мотивируя это борьбой с ДНР и ЛНР. Об этом заявил 8 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов во время брифинга.
Безсонов отметил, что нацисты расценили приведение ВСУ в боевую готовность как разрешение на открытый грабёж.
Безсонов также добавил, что в городе Светлодарск боевики ограбили продуктовые палатки на сумму более 70 тыс. гривен или 179 тыс. рублей.
Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что украинские силовики активно готовятся к началу боевых действий на юге ДНР — стягивают силы и артиллерию. Отмечена высокая активность беспилотников ВСУ.
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«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.